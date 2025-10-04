« Plusieurs victimes sans lien avec le trafic », annonce le parquet

Plusieurs victimes de la fusillade qui a provoqué la mort de deux personnes et touché cinq personnes vendredi soir à Nice près d'un point de deal n'ont pas de lien avec le trafic de stupéfiants, a annoncé samedi le parquet.

« Si ces faits semblent d'évidence en lien avec le trafic de stupéfiants, plusieurs des victimes apparaissent sans lien avec celui-ci, les tirs ayant pu viser indistinctement les personnes présentes », indique le procureur de Nice, Damien Martinelli, dans un communiqué. Concernant les cinq victimes blessées plus aucune à ce stade n'a un pronostic vital engagé, a précisé le procureur.

Les deux personnes décédées sur place malgré l'intervention sont nées en 1966 et 2005, selon cette source. Parmi les victimes blessées, deux adolescents et les autres sont nées entre 1980 et 2002. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé « vingt-cinq douilles de calibre 7-62 mm correspondant au fusil d'assaut Kalachnikov et cinq douilles de calibre 9 mm », sans qu'il puisse être précisé si ces dernières provenaient d'une arme des suspects ou d'un tir de riposte. Les faits se sont déroulés vers 21H10 lorsque des assaillants, embarqués à bord d'un véhicule Peugeot 3008, ont fait feu sur des personnes présentes à proximité d'un point de deal de la place principale du quartier prioritaire des Moulins, situé dans l'ouest de Nice.

Un véhicule pouvant correspondre à celui utilisé par les suspects a été découvert calciné sur la commune de Mougins, à 25 km de Nice, peu avant minuit, indique le parquet ajoutant que la voiture a été volée à Marseille le 30 septembre et roulait avec une fausse plaque. Le parquet a ouvert une enquête pour « homicides volontaires en bande organisée et tentatives d’homicide volontaire en bande organisée ». Elle a été confiée en cosaisine à la police judiciaire des Alpes-Maritimes et la direction zonale de la police nationale des Bouches-du-Rhône.