Trump prévient le Hamas qu'il ne « tolérera aucun retard » dans l'application de son plan

Le président américain Donald Trump a prévenu samedi le mouvement palestinien Hamas qu'il ne « tolérerait aucun retard » dans l'application de son plan en vue de la libération des otages qu'il détient dans la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu avec Israël.

L'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, se rendent en Egypte pour finaliser les discussions sur les conditions de libération des otages, a par ailleurs annoncé samedi la Maison Blanche.

Donald Trump s'est dit dans un message sur son réseau Truth Social satisfait qu'« Israël ait temporairement arrêté les bombardements pour donner à la libération des otages et à un accord de paix une chance de se réaliser ». L'armée israélienne a néanmoins annoncé samedi poursuivre ses opérations dans la bande de Gaza, où la Défense civile, qui opère sous l'autorité du Hamas, a fait état d'un pilonnage israélien « violent » nocturne ayant fait six morts.

« Le Hamas doit agir rapidement, sans quoi toutes les options seront envisageables. Je ne tolérerai aucun retard », a ajouté Donald Trump, excluant également « tout résultat dans lequel Gaza représenterait encore une menace » pour Israël. « Faisons-le rapidement », a insisté Donald Trump, en référence à la mise en oeuvre de son plan qui prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza, le désarmement du Hamas et l'exil de ses combattants.

Donald Trump a appelé vendredi Israël à « arrêter immédiatement les bombardements à Gaza » pour permettre la libération des otages après le communiqué du mouvement islamiste palestinien annonçant qu'il acceptait son plan.