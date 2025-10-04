Un repris de justice tué lors d'une descente de l’armée à Baalbeck

Un homme a été tué samedi à Baalbeck dans le quartier de Charawné, lors de descentes de grande envergure de l'armée libanaise dans cette région de la Békaa Nord où se multiplient les opérations contre le narcotrafic, selon les informations de notre correspondante, Sarah Abdallah. La victime, identifiée par les initiales H.H., était recherchée par la justice et faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt.

Des affrontements aux armes légères et moyennes ont d’abord opposé la troupe à des personnes recherchées du clan Jaafar, aux alentours de l'usine Al-Mokhtar, puis se sont étendus à l'intérieur des quartiers après que les personnes recherchées ont ouvert le feu sur l’armée, la poussant à riposter.

Dans la région où est déployé un important dispositif sécuritaire, une lourde atmosphère règne toujours, ponctuée d’explosions sporadiques, de tirs d'artillerie légère et de roquettes, alors que la troupe a fermé les accès au quartier, pour poursuivre ses recherches.

Fin septembre, une vaste opération ciblant des trafiquants de drogue et pilotée par l’armée libanaise avait été lancée à Dar el-Wassaa, près de Yammouné et Deir el-Ahmar, deux localités de la Békaa connues pour abriter de nombreux champs de cannabis. Un drone de l’armée libanaise avait également mené une frappe dans le Jurd de Yammouné, faisant un mort, Hassan Abbas Jaafar surnommé « le Fauve », membre du clan connu pour son implication dans le trafic de drogue. Deux autres membres du ce clan avaient également été blessés.

L’armée libanaise, qui est chargée de désarmer la milice du Hezbollah, est aussi activement impliquée dans la lutte contre le trafic de drogue et la destruction de champs de cannabis auprès de la Brigade des stupéfiants relevant des Forces de sécurité intérieure (FSI). Parmi les trafiquants, figurent des membres de puissants clans chiites qui ont longtemps bénéficié de la protection du Hezbollah.