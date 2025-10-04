Menu
Dernières Infos - Conflit

Le Forum des familles d'otages appelle à arrêter immédiatement la guerre à Gaza


AFP / le 04 octobre 2025 à 11h00

De la fumée s’élève après des explosions à Gaza-ville, à la suite de l’accord du Hamas de libérer des otages et d’accepter certaines conditions d’un plan américain visant à mettre fin à la guerre, vue depuis le centre de la bande de Gaza, le 4 octobre 2025. Photo Dawoud ABU ALKAS / REUTERS

Le principal groupe israélien représentant les familles des otages a jugé samedi « essentiel » de mettre immédiatement fin à la guerre dans la bande de Gaza, où Israël a mené de violents bombardements nocturnes malgré un appel de Donald Trump à les cesser.

« La demande du président Trump de mettre immédiatement fin à la guerre est essentielle pour éviter que les otages ne subissent des atteintes graves et irréversibles », a déclaré le Forum des familles d'otages retenus à Gaza dans un communiqué. « Nous appelons le Premier ministre (Benjamin) Netanyahu à entamer immédiatement des négociations efficaces et rapides afin de ramener tous nos otages à la maison », a-t-il ajouté.

