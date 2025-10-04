Le Forum des familles d'otages appelle à arrêter immédiatement la guerre à Gaza

Le principal groupe israélien représentant les familles des otages a jugé samedi « essentiel » de mettre immédiatement fin à la guerre dans la bande de Gaza, où Israël a mené de violents bombardements nocturnes malgré un appel de Donald Trump à les cesser.
« La demande du président Trump de mettre immédiatement fin à la guerre est essentielle pour éviter que les otages ne subissent des atteintes graves et irréversibles », a déclaré le Forum des familles d'otages retenus à Gaza dans un communiqué. « Nous appelons le Premier ministre (Benjamin) Netanyahu à entamer immédiatement des négociations efficaces et rapides afin de ramener tous nos otages à la maison », a-t-il ajouté.
