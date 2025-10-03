Makki poursuit la première phase de son plan pour le secteur public

Le ministre du Développement administratif, Fadi Makki, a tenu vendredi une assemblée publique à l’Université libanaise-américaine (LAU) de Byblos (Jbeil), où il a échangé avec des étudiants, des professeurs et des responsables municipaux sur l’avenir de l’État. Cette rencontre s’inscrit dans la première phase de son plan « Reinventing Government 2030 », lancé en septembre pour réformer un secteur public libanais en plein délabrement.

Cette étape initiale, que Fadi Makki intitule « Aspirations des parties prenantes », a jusqu’ici consisté en des enquêtes et entretiens avec des experts et des citoyens « afin d’évaluer les institutions et administrations publiques ». Depuis septembre, a-t-il précisé, plus de quarante assemblées et tables rondes ont été organisées à travers le Liban – du sud au nord – ainsi qu’avec des cercles académiques, des institutions et des communautés de la diaspora.

Selon le ministre, les conclusions serviront à élaborer une feuille de route d’ici à fin 2025, dans le cadre de la deuxième phase du plan. La troisième et dernière étape, prévue jusqu’en 2030, doit aboutir à une restructuration complète du secteur public.