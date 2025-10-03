Le ministère de la Justice durcit les contrôles des actes notariés

Le ministère libanais de la Justice impose désormais aux notaires un dispositif renforcé de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément à la loi n° 44/2015.

La circulaire n° 1355, publiée vendredi, vise ainsi à améliorer la traçabilité des transactions et à limiter les montages conférant un contrôle occulte sur des biens ou des sociétés. Désormais, toute opération notariale – ventes, achats, baux, procurations et actes assimilés – devra commencer par l’identification du bénéficiaire effectif. Un formulaire unifié permettra d’établir l’identité du propriétaire ou du bénéficiaire réel, en cohérence avec les registres civil et commercial ainsi qu’avec l’administration fiscale.

« Know your customer »

La circulaire rend également obligatoire la vérification et la mention expresse de l’origine des fonds mentionnés dans l’acte. Lorsque le financement est bancaire, la banque et le compte doivent être précisés ; en cas de paiement en espèces, la provenance du numéraire doit être détaillée. Ces mesures s’inscrivent dans un dispositif de type « know your customer », que les notaires sont tenus d’appliquer pour contrôler l'identité, la qualité et la capacité des parties.

Le texte encadre en outre le rôle des intermédiaires. Tout courtier ou mandataire intervenant dans une transaction doit être déclaré, identifié (y compris par son numéro fiscal) et mentionné dans les relevés périodiques adressés aux ministères concernés. Les notaires devront, par ailleurs, s'assurer systématiquement que les parties aux actes ne figurent pas sur des listes nationales et internationales de sanctions. En cas de doute sérieux, l’instrumentation sera refusée et les autorités compétentes seront informées. À défaut de pouvoir établir l’identité du bénéficiaire effectif, l’acte ne peut ni être reçu ni légalisé.

Une clause déclarative est également désormais obligatoire dans tous les actes : les parties doivent attester ne pas figurer sur des listes de sanctions ou de terrorisme, ne pas se livrer à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme et ne pas avoir conclu de conventions parallèles conférant, directement ou indirectement, des droits de contrôle ou de vote en dehors de l’acte – telles que des procurations irrévocables ou des montages accordant un contrôle dissimulé. Les fausses déclarations exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par la loi 44/2015, la responsabilité des parties étant expressément engagée.

Liste grise du GAFI

En resserrant le contrôle autour des actes notariés, la circulaire n° 1355 entend donc colmater les brèches qui permettent de contourner les obligations de transparence. Une mesure qui intervient alors que le Liban est appelé par la communauté internationale et les bailleurs de fonds à lutter contre la corruption endémique, au moment où le pays continue de souffrir d'une crise économique et financière grave depuis 2019.

Depuis le 25 octobre 2023, le Liban est inscrit sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). La circulaire du ministère de la Justice pourrait donc constituer un pas vers la conformité du pays vis-à-vis des standards internationaux de transparence et de lutte contre la corruption. Le Liban est également sous pression américaine pour lutter contre le financement du Hezbollah, classé groupe terroriste par Washington. Dans ce cadre, une délégation du Trésor américain s'est rendue au Liban il y a quelques jours pour une série de rencontres avec les responsables de la Banque du Liban, des banques commerciales ainsi qu’avec plusieurs responsables gouvernementaux afin de suivre l’application des mesures de lutte contre le financement du parti chiite, sorti grandement affaibli par le dernier conflit contre Israël.