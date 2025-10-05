Au Caire, la fin des loyers gelés fait craindre des « changements terribles »

Vue du quartier de Dokki, à Gizeh, près de la capitale égyptienne, le 3 octobre 2013. Photo d'archives Faris Knight/Wikicommons
Les jours du souk de la rue Soliman Gohar sont comptés. C’est en tout cas ce que craint Mohammed Salhi, depuis la chaise en plastique blanc qu’il quitte rarement à côté de son étal de poissons. « Dans cinq ans, personne ici ne sera en état de payer les nouveaux loyers ou d’acheter leur local, alors les gens vont partir… », prédit le cinquantenaire grisonnant en balayant du regard la joyeuse agitation qui règne presque jour et nuit dans cette artère marchande populaire du quartier de Dokki, à Gizeh. Cinq ans, c’est le délai fixé par une nouvelle loi polémique promulguée début août en Égypte visant à abolir un système de loyers gelés hérité de l’époque nassérienne. Comme la plupart de ses collègues commerçants installés dans cette rue, sur la rive ouest du Nil, non loin du centre-ville du Caire, Mohammed Salhi loue un petit local dans son...
