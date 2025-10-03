Flottille pour Gaza : le palais Bustros mène des contacts pour libérer les deux Libanais arrêtés par Israël

Le ministère libanais des Affaires étrangères a indiqué, vendredi dans un communiqué, « suivre l’affaire de l’arrestation par Israël de deux citoyens libanais », qui se trouvaient à bord de la Flottille Global Sumud lancée pour tenter de briser le blocus naval imposé par Israël à la bande de Gaza.

« Des contacts sont en cours afin de connaître leur sort et d’assurer leur libération dans les plus brefs délais », précise la diplomatie libanaise.

La Libano-Française Lina Tabbal et le Libano-Brésilien Mohammad Qadri se trouvaient à bord de la flottille pour Gaza.

Au total, la marine israélienne a intercepté les 42 appareils faisant partie de la flottille et arrêté plus de 450 personnes venues de divers pays. Quelques-uns des militants arrêtés par les autorités israéliennes, dont quatre Italiens, ont été renvoyés vers l'Europe, tandis que les autres sont toujours détenus en Israël.

Les avocats de 35 Français qui avaient embarqué à bord de la flottille ont annoncé vouloir porter plainte pour « détention arbitraire » et dénoncé l'inaction des autorités françaises.