Le commandant en chef de l'armée en tournée au Liban-Sud
L'OLJ /
le 03 octobre 2025 à 15h05
Le commandant en chef de l'armée, le général Rodolph Haykal. Photo Ani
Le commandant en chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, a entamé vendredi matin une tournée au Liban-Sud, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
Le chef de l'armée est arrivé à bord d'un hélicoptère militaire qui a atterri à Tyr, accompagné d'un autre hélicoptère, sous haute sécurité. Il a inspecté la caserne Benoît Barakat, où il a rencontré le commandant du secteur sud du Litani, Nicolas Tabet, ainsi qu'un des officiers et des soldats. Rodolphe Haykal s'est ensuite rendu à Biyada, où il a inspecté le quartier général de la 5e brigade et rencontré son commandant, ainsi que des officiers.
Le commandant de l'armée s'est rendu à plusieurs reprises dans le sud du Liban depuis sa nomination en mars dernier.
Suite à l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 après la guerre de 13 mois entre le Hezbollah et Israël, l'armée libanaise a progressivement renforcé sa présence au Liban-Sud, sans toutefois achever son déploiement, l'armée israélienne ayant conservé sa présence au niveau de cinq points qu'elle juge stratégiques dans le sud.
Le commandant en chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, a entamé vendredi matin une tournée au Liban-Sud, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).Le chef de l'armée est arrivé à bord d'un hélicoptère militaire qui a atterri à Tyr, accompagné d'un autre hélicoptère, sous haute sécurité. Il a inspecté la caserne Benoît Barakat, où il a rencontré le commandant du secteur sud du Litani, Nicolas Tabet, ainsi qu'un des officiers et des soldats. Rodolphe Haykal s'est ensuite rendu à Biyada, où il a inspecté le quartier général de la 5e brigade et rencontré son commandant, ainsi que des officiers.Le commandant de l'armée s'est rendu à plusieurs reprises dans le sud du Liban depuis sa nomination en mars dernier.Suite à l'accord de cessez-le-feu conclu en...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.