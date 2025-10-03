Le commandant en chef de l'armée en tournée au Liban-Sud

Le commandant en chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, a entamé vendredi matin une tournée au Liban-Sud, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

Le chef de l'armée est arrivé à bord d'un hélicoptère militaire qui a atterri à Tyr, accompagné d'un autre hélicoptère, sous haute sécurité. Il a inspecté la caserne Benoît Barakat, où il a rencontré le commandant du secteur sud du Litani, Nicolas Tabet, ainsi qu'un des officiers et des soldats. Rodolphe Haykal s'est ensuite rendu à Biyada, où il a inspecté le quartier général de la 5e brigade et rencontré son commandant, ainsi que des officiers.

Le commandant de l'armée s'est rendu à plusieurs reprises dans le sud du Liban depuis sa nomination en mars dernier.

Suite à l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 après la guerre de 13 mois entre le Hezbollah et Israël, l'armée libanaise a progressivement renforcé sa présence au Liban-Sud, sans toutefois achever son déploiement, l'armée israélienne ayant conservé sa présence au niveau de cinq points qu'elle juge stratégiques dans le sud.