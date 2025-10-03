Menu
Dernières Infos - Consommation

Les prix de l'essence et du diesel en baisse au Liban


OLJ / le 03 octobre 2025 à 10h38

Les prix de l'essence et du diesel en baisse au Liban

Une station-service dans le quartier de Furn el-Chebbak, à l'est de Beyrouth, le 21 août 2024. Photo d'archives P.H.B.

Les prix de l’essence et du diesel au Liban ont baissé vendredi, selon la dernière grille publiée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau. Le prix de la bonbonne de gaz, qui est modifié moins fréquemment n'a pas évolué.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.481.000 livres libanaises (-9.000 LL par rapport à mardi)

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.520.000 LL (-10.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.379.000 LL (-2.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1.096.000 LL (inchangé)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 708,79 (+0,97 dollar).

