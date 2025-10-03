Menu
Maroc: le collectif de jeunes "GenZ 212" appelle à la démission du gouvernement

AFP / le 03 octobre 2025 à 05h01

Le collectif de jeunes Marocains "GenZ 212", récemment créé, a appelé dans la nuit de jeudi à vendredi à la démission du gouvernement, après une sixième soirée consécutive de manifestations pour de meilleurs services de santé et d'éducation.

"Nous demandons la dissolution du gouvernement actuel pour son échec à protéger les droits constitutionnels des Marocains et à répondre à leurs revendications sociales", a déclaré le collectif aux fondateurs inconnus, fort de 150.000 membres sur sa page Discord, dans un communiqué adressé au roi du Maroc, Mohammed VI.

anr/lgo

© Agence France-Presse


