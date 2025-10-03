La phase II du projet Formation des cadres des écoles chrétiennes du Liban a démarré

Dans le cadre de l’accompagnement au travers du Fonds des écoles d’Orient, l’ambassade de France au Liban, l’Institut français du Liban et l’Œuvre d’Orient (association française dédiée au soutien des chrétiens d’Orient) en collaboration avec le secrétariat général des écoles catholiques ont lancé, vendredi 26 septembre, la phase II de la Formation des cadres des écoles chrétiennes du Liban.

Ce programme vise à renforcer les compétences des cadres éducatifs de 158 établissements scolaires, issus de 48 congrégations et répartis sur l’ensemble du territoire national. Il couvrira 4 thématiques-clés : modèle économique et gestion financière ; optimisation de l’organisation et levée de fonds ; efficacité et transition énergétique ; santé mentale.

Ce projet, qui se poursuivra jusqu’en mai 2026, a pour ambition d’accompagner les établissements dans une véritable transformation de leur modèle économique. L’enjeu est de leur fournir les outils et les savoirs nécessaires pour bâtir une stratégie durable, réduire leur dépendance aux aides extérieures et renforcer leur autonomie financière.

« L’éducation au Liban est un bien commun, fragile mais précieux. Les défis sont nombreux et la pression qui pèse sur les cadres éducatifs est immense. La France continuera à être à vos côtés, non pour se substituer à vos efforts, mais pour les accompagner, les soutenir et les renforcer. Grâce à votre engagement, les écoles chrétiennes du Liban restent un symbole de qualité, de pluralisme et de solidarité, et un pilier essentiel de l’avenir du pays », a rappelé Hervé Magro, ambassadeur de France au Liban, lors de la cérémonie d’ouverture.

« Nous voulons vous encourager à rester fidèles à ce qui fait l’âme de vos écoles : l’accueil de tous, sans distinction de confession ou d’origine sociale. Depuis toujours, vos établissements ont permis à des enfants de milieux pauvres de bénéficier d’une éducation solide, ouverte, profondément humaine et spirituelle », a déclaré Mgr Hugues de Woillemont, directeur général de l’Œuvre d’Orient.

« Le changement durable repose avant tout sur une volonté interne forte. Un soutien externe, aussi précieux soit-il, ne peut produire d’effets à long terme sans l’engagement réel et l’implication active des équipes éducatives », a souligné le père Youssef Nasr, secrétaire général des écoles catholiques.

La mise en œuvre de ce programme a été confiée à Euromena Consulting, cabinet reconnu pour son expertise dans la gestion de projets éducatifs et sociaux.