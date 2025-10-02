Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Conflit

Poutine dit observer « la militarisation de l'Europe », promet une « réponse aux menaces »


AFP / le 02 octobre 2025 à 20h38

Des ouvriers installent des filets anti-drones le long d'une route près d'Oleksandriya, dans l'est de l'Ukraine, le 2 octobre 2025, alors que la Russie envahit l'Ukraine. Photo AFP/ED JONES

Le président russe Vladimir Poutine a dit jeudi que la Russie suivait attentivement « la militarisation croissante de l'Europe », promettant une « réponse aux menaces », au moment où les pays européens multiplient les investissements militaires depuis l'attaque du Kremlin contre l'Ukraine en 2022.

« La réponse aux menaces sera, pour le moins, très convaincante. Je dis bien la réponse. Nous n'avons nous-même jamais initié une confrontation militaire », a déclaré M. Poutine lors d'un forum de discussions depuis Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie.

Le dirigeant russe a par ailleurs accusé l'Europe d'empêcher un règlement de la guerre en Ukraine et de mener « une escalade permanente » du conflit.

Lors d'un discours d'introduction, il est aussi revenu sur les origines du conflit, accusant « ceux qui se sont considérés comme vainqueurs » à la fin de la Guerre froide d'avoir voulu imposer « à tous des conceptions unilatérales et subjectives de la sécurité ».

« C'est devenu la véritable cause originelle non seulement du conflit ukrainien, mais aussi de nombreux autres conflits graves » du début du XXIe siècle, a-t-il soutenu, en défendant un « monde multipolaire » face à l'Occident.

Alors que le président américain Donald Trump a tenté, à son retour au pouvoir, de se rapprocher de Moscou pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, M. Poutine a eu un ton plus doux à l'égard de Washington.

« Nos pays, c'est connu, on a pas mal de divergences. Nos points de vue sur de nombreux problèmes mondiaux ne convergent pas. Pour de grandes puissances, c'est normal », a-t-il affirmé, estimant par ailleurs que l'administration Trump était guidée par « les intérêts de son pays » et avait une « approche rationnelle ».

Le président russe Vladimir Poutine a dit jeudi que la Russie suivait attentivement « la militarisation croissante de l'Europe », promettant une « réponse aux menaces », au moment où les pays européens multiplient les investissements militaires depuis l'attaque du Kremlin contre l'Ukraine en 2022.« La réponse aux menaces sera, pour le moins, très convaincante. Je dis bien la réponse. Nous n'avons nous-même jamais initié une confrontation militaire », a déclaré M. Poutine lors d'un forum de discussions depuis Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie.Le dirigeant russe a par ailleurs accusé l'Europe d'empêcher un règlement de la guerre en Ukraine et de mener « une escalade permanente » du conflit.Lors d'un discours d'introduction, il est aussi revenu sur les origines du conflit,...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés