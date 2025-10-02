Poutine dit observer « la militarisation de l'Europe », promet une « réponse aux menaces »

Le président russe Vladimir Poutine a dit jeudi que la Russie suivait attentivement « la militarisation croissante de l'Europe », promettant une « réponse aux menaces », au moment où les pays européens multiplient les investissements militaires depuis l'attaque du Kremlin contre l'Ukraine en 2022.

« La réponse aux menaces sera, pour le moins, très convaincante. Je dis bien la réponse. Nous n'avons nous-même jamais initié une confrontation militaire », a déclaré M. Poutine lors d'un forum de discussions depuis Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie.

Le dirigeant russe a par ailleurs accusé l'Europe d'empêcher un règlement de la guerre en Ukraine et de mener « une escalade permanente » du conflit.

Lors d'un discours d'introduction, il est aussi revenu sur les origines du conflit, accusant « ceux qui se sont considérés comme vainqueurs » à la fin de la Guerre froide d'avoir voulu imposer « à tous des conceptions unilatérales et subjectives de la sécurité ».

« C'est devenu la véritable cause originelle non seulement du conflit ukrainien, mais aussi de nombreux autres conflits graves » du début du XXIe siècle, a-t-il soutenu, en défendant un « monde multipolaire » face à l'Occident.

Alors que le président américain Donald Trump a tenté, à son retour au pouvoir, de se rapprocher de Moscou pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, M. Poutine a eu un ton plus doux à l'égard de Washington.

« Nos pays, c'est connu, on a pas mal de divergences. Nos points de vue sur de nombreux problèmes mondiaux ne convergent pas. Pour de grandes puissances, c'est normal », a-t-il affirmé, estimant par ailleurs que l'administration Trump était guidée par « les intérêts de son pays » et avait une « approche rationnelle ».