Israël se dit « consterné » par l'attaque meurtrière devant une synagogue britannique

Le ministre israélien des Affaires étrangères s'est dit jeudi « consterné » par l'attaque perpétrée devant une synagogue à Manchester en Angleterre, accusant les autorités britanniques de ne pas avoir su endiguer ce qu'il a qualifié de montée de l'antisémitisme au Royaume-Uni.

« Je suis consterné par l'attaque meurtrière perpétrée près de la synagogue de Heaton Park à Manchester le matin du jour le plus sacré pour le peuple juif : Yom Kippour », a déclaré Gideon Saar sur le réseau social X.

« La vérité doit être dite : les incitations antisémites et anti-israéliennes évidentes et généralisées, ainsi que les appels à soutenir le terrorisme, sont récemment devenues un phénomène répandu dans les rues de Londres, dans les villes à travers le Royaume-Uni et sur ses campus ».