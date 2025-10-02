Menu
Dernières Infos - Attentat

Israël se dit « consterné » par l'attaque meurtrière devant une synagogue britannique


AFP / le 02 octobre 2025 à 19h36

Des membres de la communauté locale se tiennent près d'un cordon de police près de la synagogue Heaton Park Hebrew Congregation à Crumpsall, au nord de Manchester, le 2 octobre 2025, à la suite d'une attaque contre la synagogue. Photo AFP/OLI SCARFF

Le ministre israélien des Affaires étrangères s'est dit jeudi « consterné » par l'attaque perpétrée devant une synagogue à Manchester en Angleterre, accusant les autorités britanniques de ne pas avoir su endiguer ce qu'il a qualifié de montée de l'antisémitisme au Royaume-Uni.

« Je suis consterné par l'attaque meurtrière perpétrée près de la synagogue de Heaton Park à Manchester le matin du jour le plus sacré pour le peuple juif : Yom Kippour », a déclaré Gideon Saar sur le réseau social X. 

« La vérité doit être dite : les incitations antisémites et anti-israéliennes évidentes et généralisées, ainsi que les appels à soutenir le terrorisme, sont récemment devenues un phénomène répandu dans les rues de Londres, dans les villes à travers le Royaume-Uni et sur ses campus ». 

