Le Mexique exige d'Israël le rapatriement de ses citoyens membres de la flotille

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a exigé jeudi le rapatriement « immédiat » des six Mexicains membres de la flottille pour Gaza interceptée en Méditerranée par Israël.

La flottille Global Sumud, comprenant environ 45 bateaux avec à leur bord des personnalités politiques et des militants propalestiniens de plus de 40 pays, est partie d'Espagne en septembre dans le but de tenter de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, frappée par la famine selon l'ONU.

« Ils doivent les libérer immédiatement parce qu'ils n'ont commis aucun délit. Ils doivent être rapatriés immédiatement et nous, évidemment, devons leur fournir tout le soutien nécessaire », a déclaré Mme Sheinbaum lors de sa conférence de presse matinale.

Elle a précisé que les activistes mexicains se trouvent au port d'Ashdod (sud d'Israël), où selon elle le soutien consulaire mexicain n'a pas pu entrer. Son gouvernement a envoyé quatre notes diplomatiques à Israël concernant cette affaire.

Israël a annoncé jeudi que les passagers de la flottille seraient expulsés vers l'Europe et qu'aucun des navires n'était parvenu à briser le blocus maritime imposé au territoire palestinien.

Global Sumud (« résilience », en arabe) a dénoncé « une attaque illégale » survenue dans les eaux internationales.

La flottille se présente comme une « mission pacifique et non violente d'aide humanitaire », disant vouloir « briser le blocus de Gaza » et fournir « une aide humanitaire à une population assiégée confrontée à la famine et au génocide ».

En juin et juillet, la marine israélienne a déjà arraisonné deux voiliers se dirigeant vers Gaza.