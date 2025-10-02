Maroc : le Premier ministre annonce trois morts dans les violences de mercredi

Le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch a déploré jeudi le décès de trois personnes durant les violences inédites qui ont secoué mercredi soir plusieurs petites villes marocaines au cinquième jour de protestations pour de meilleurs systèmes éducatif et de santé.

« Nous avons enregistré malheureusement le décès de trois personnes » après « les événements regrettables de ces deux derniers jours », a déclaré M. Akhannouch, dans sa première prise de parole depuis le début de manifestations à l'appel du collectif GenZ 212 samedi dernier.

Les trois personnes, dont l'identité n'a pas été communiquée, ont été tuées par des gendarmes « dans le cadre de la légitime défense » alors qu'elles tentaient « de prendre d'assaut » une brigade de la gendarmerie dans le sud du pays, a précisé Rachid El Khalfi, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Un premier bilan faisait état de deux morts dans cet assaut.