Gaza : la Fifa « ne peut résoudre les problèmes géopolitiques », dit Infantino

La Fifa a appelé jeudi à la « paix » à Gaza, mais « ne peut résoudre les problèmes géopolitiques », selon son président Gianni Infantino, qui s'est abstenu de répondre aux appels croissants à suspendre la Fédération israélienne.

Evoquant « la situation en cours à Gaza » en ouverture de la réunion à huis clos du conseil de l'instance, le dirigeant italo-suisse a estimé que « le pouvoir du football » était de « réunir les gens dans un monde divisé », en offrant « un message de paix et d'unité ».