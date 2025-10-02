Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sport

Gaza : la Fifa « ne peut résoudre les problèmes géopolitiques », dit Infantino


AFP / le 02 octobre 2025 à 17h04

Lauréat du prix Global Citizen Award 2025 décerné par l'Atlantic Council Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'exprime lors de la cérémonie de remise des prix Global Citizen Awards 2025 de l'Atlantic Council, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le 24 septembre 2025. Photo Ludovic MARIN / AFP

La Fifa a appelé jeudi à la « paix » à Gaza, mais « ne peut résoudre les problèmes géopolitiques », selon son président Gianni Infantino, qui s'est abstenu de répondre aux appels croissants à suspendre la Fédération israélienne.

Evoquant « la situation en cours à Gaza » en ouverture de la réunion à huis clos du conseil de l'instance, le dirigeant italo-suisse a estimé que « le pouvoir du football » était de « réunir les gens dans un monde divisé », en offrant « un message de paix et d'unité ».

La Fifa a appelé jeudi à la « paix » à Gaza, mais « ne peut résoudre les problèmes géopolitiques », selon son président Gianni Infantino, qui s'est abstenu de répondre aux appels croissants à suspendre la Fédération israélienne.

Evoquant « la situation en cours à Gaza » en ouverture de la réunion à huis clos du conseil de l'instance, le dirigeant italo-suisse a estimé que « le pouvoir du football » était de « réunir les gens dans un monde divisé », en offrant « un message de paix et d'unité ».

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés