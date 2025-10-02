La Défense civile palestinienne fait état de 13 morts dans des frappes israéliennes

La Défense civile de Gaza a fait état d'au moins 13 Palestiniens tués jeudi dans l'offensive de l'armée israélienne à travers la bande de Gaza, dont un employé de Médecins sans frontières (MSF).

L'agence de secours, qui opère sous l'autorité du Hamas, a déclaré que 10 personnes avaient péri dans des raids dans le centre de Gaza, deux dans la région de Khan Younès (sud) et un enfant lors d'une frappe à Gaza-ville dans le nord du territoire ravagé par la guerre.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a dit ne pas être en mesure de se renseigner dans l'immédiat sur ces informations.

L'hôpital des martyrs d'al-Aqsa à Deir el-Balah (centre) a indiqué avoir reçu neuf corps après plusieurs frappes contre des secteurs voisins.

A la morgue de l'hôpital, plusieurs corps enveloppés dans des couvertures étaient posés au sol, selon des images de l'AFP.

Parmi les morts, Omar al-Hayek, 26 ans, employé de MSF, qui a été tué lors d'une frappe sur un groupe de civils dans le centre de Deir al-Balah, selon l'hôpital et sa famille.

« Nous avons reçu des informations selon lesquelles certains de nos employés avaient été blessés et transportés à l'hôpital des martyrs d'al-Aqsa », a déclaré à l'AFP Karin Huster, responsable de l'équipe médicale de MSF à Gaza.

« Lorsque nous sommes arrivés, nous avons découvert qu'un de nos collègues avait été tué et quatre blessés », a-t-elle ajouté. « Les conséquences seront tragiques pour leurs familles et pour notre équipe. Assez de meurtres ! Qu'ils soient ciblés ou non, c'est inacceptable ! »

La guerre à Gaza été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

L'attaque a entraîné du côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque, 47 sont toujours retenues à Gaza dont 25 sont mortes selon l'armée israélienne.

L'offensive de représailles israélienne a fait 66.225 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, jugés fiables par l'ONU. Elle a dévasté le territoire assiégé et provoqué un désastre humanitaire.