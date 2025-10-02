Aoun signe le décret transmettant le projet de budget au Parlement

Le président Joseph Aoun a signé jeudi le décret n°1778 daté du 2 octobre 2025, qui transmet le projet de loi de finances pour 2026 au Parlement.

Ce projet de loi, qui contient le budget général de l’État libanais pour l’année prochaine, doit être examiné, éventuellement modifié, puis approuvé par les commissions parlementaires avant d’être soumis au vote de l’Assemblée plénière.

Ce vote doit normalement avoir lieu avant la fin de l’année, ou au pire avant fin janvier 2026. Si le Parlement ne vote pas le texte dans ce délai, le gouvernement aura la possibilité de promulguer par décret le projet tel qu’il avait été transmis au Parlement, sans tenir compte des modifications faites après coup.

