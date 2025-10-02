Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre Russie-Ukraine

Les drones violant l'espace aérien européen « peuvent être détruits », dit Macron


AFP / le 02 octobre 2025 à 14h07

Le président français Emmanuel Macron assiste à la cérémonie militaire annuelle de la Fête nationale sur la place de la Concorde à Paris, France, le 14 juillet 2025. Photo Reuters/ Gonzalo Fuentes.

Les drones qui violent l'espace aérien européen « peuvent être détruits. Point final », a déclaré le président français Emmanuel Macron jeudi à Copenhague, après une série d'intrusions de drones en Europe ces dernières semaines.

« Il est très important d'avoir un message clair. Les drones, qui violeraient nos territoires, représentent un risque important. Ils peuvent être détruits, point final », a-t-il martelé lors d'un sommet de chefs d'Etat et de gouvernement.

Les drones qui violent l'espace aérien européen « peuvent être détruits. Point final », a déclaré le président français Emmanuel Macron jeudi à Copenhague, après une série d'intrusions de drones en Europe ces dernières semaines.

« Il est très important d'avoir un message clair. Les drones, qui violeraient nos territoires, représentent un risque important. Ils peuvent être détruits, point final », a-t-il martelé lors d'un sommet de chefs d'Etat et de gouvernement.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés