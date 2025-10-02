Les drones violant l'espace aérien européen « peuvent être détruits », dit Macron

Les drones qui violent l'espace aérien européen « peuvent être détruits. Point final », a déclaré le président français Emmanuel Macron jeudi à Copenhague, après une série d'intrusions de drones en Europe ces dernières semaines.

« Il est très important d'avoir un message clair. Les drones, qui violeraient nos territoires, représentent un risque important. Ils peuvent être détruits, point final », a-t-il martelé lors d'un sommet de chefs d'Etat et de gouvernement.