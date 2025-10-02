L'ONU appelle à agir d'urgence pour éviter des « atrocités » à El-Facher

L'ONU a appelé jeudi à agir d'urgence pour éviter des attaques et des atrocités à caractère ethnique de « grande ampleur » à el-Facher, ville assiégée dans l'ouest du Soudan en guerre.

El-Facher, dernière capitale régionale encore tenue par l'armée, est devenue le principal front de la guerre que se livrent depuis avril 2023 l'armée régulière, contrôlée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), commandées par le général Mohamed Daglo.

« Les atrocités (...) peuvent être évitées si tous les acteurs mènent des actions concrètes pour faire respecter le droit international, exiger le respect de la vie et des biens des civils et empêcher la poursuite des atrocités criminelles », a déclaré le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, dans un communiqué.

Entre le 19 et le 29 septembre, au moins 91 civils ont été tués par des bombardements d'artillerie, des frappes de drones et des incursions terrestres des FSR, selon le Haut-Commissariat.

Ville stratégique pour le contrôle du Darfour, el-Facher est assiégée depuis mai 2024 par les FSR qui encerclent peu à peu les derniers territoires contrôlés par l'armée.

« Après plus de 500 jours de siège ininterrompu des FSR et de combats incessants, el-Facher est au bord d'une catastrophe encore plus grande si des mesures urgentes ne sont pas prises pour desserrer l'étau armé sur la ville et protéger les civils », a prévenu M. Türk.

Le Haut-Commissariat indique que les informations selon lesquelles les FSR prépositionnent des « drones à longue portée » au Darfour-Sud suscitent de graves inquiétudes et font craindre que les hostilités s'intensifient dans les prochains jours.

M. Türk souligne la nécessité urgente d'assurer la protection des civils qui se trouvent encore à el-Facher, y compris ceux qui pourraient ne pas être en mesure de partir, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et celles souffrant de maladies chroniques.

Il demande la mise en place d' « un passage sûr » pour que les civils qui souhaitent quitter la ville puissent le faire de façon « volontaire », et réclame un accès immédiat et sans entrave pour l'aide humanitaire.

« La cruauté de la situation est aggravée par les restrictions arbitraires et continues imposées par les FSR sur l'acheminement de nourriture et de fournitures essentielles dans la ville », a signalé M. Türk.

Entrée dans sa troisième année, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué ce que l'ONU qualifie de « pire crise humanitaire au monde. »