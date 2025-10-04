Menu
Société - Éducation

Frais universitaires et droits électoraux : l’USJ assouplit ses nouvelles mesures

Le Club laïque était monté mercredi au créneau contre la direction de l'université.

L'OLJ / Par Yara Sarkis, le 04 octobre 2025 à 00h00

Frais universitaires et droits électoraux : l’USJ assouplit ses nouvelles mesures

Le bâtiment de la faculté de médecine de l'USJ. Photo d'archives L'Orient-Le Jour

Critiquée mercredi par le Club laïque pour avoir décidé d’exclure des droits électoraux et académiques les étudiants qui n'étaient pas à jour de leurs frais universitaires, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) a finalement fait machine arrière jeudi en annonçant un assouplissement de la procédure de paiement.Dans une publication sur Instagram, le club estudiantin avait ainsi déploré que l'université lie « la participation démocratique et le droit à l’éducation au paiement des frais », cela constituant, selon lui, « une atteinte directe au principe d’égalité ». Rappelant que « l’université n’a jamais été un centre élitiste réservé aux plus fortunés », il a affirmé refuser de « revenir à une époque où les droits étaient réduits à la capacité financière (...) » des étudiants.Ces propos ont fait suite aux directives de...
Critiquée mercredi par le Club laïque pour avoir décidé d'exclure des droits électoraux et académiques les étudiants qui n'étaient pas à jour de leurs frais universitaires, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) a finalement fait machine arrière jeudi en annonçant un assouplissement de la procédure de paiement.Dans une publication sur Instagram, le club estudiantin avait ainsi déploré que l'université lie « la participation démocratique et le droit à l'éducation au paiement des frais », cela constituant, selon lui, « une atteinte directe au principe d'égalité ». Rappelant que « l'université n'a jamais été un centre élitiste réservé aux plus fortunés », il a affirmé refuser de « revenir à une époque où les droits étaient réduits à la capacité financière (...) » des étudiants.Ces propos ont fait suite aux directives de...
