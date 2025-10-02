Les passagers des navires interceptés seront expulsés vers l'Europe, selon Israël

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il expulserait vers l'Europe tous les militants qui se trouvaient à bord des navires de la flottille Global Sumud pour Gaza interceptés par les forces navales israéliennes.

« Les passagers du Hamas-Sumud à bord de leurs yachts se dirigent en toute sécurité et pacifiquement vers Israël, où les procédures d'expulsion vers l'Europe vont commencer. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé », a déclaré le ministère sur X, après que la marine israélienne a intercepté plusieurs navires de la flottille Global Sumud qui faisaient route vers la bande de Gaza.