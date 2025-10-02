Menu
Dernières Infos - Flottille pour Gaza

Les passagers des navires interceptés seront expulsés vers l'Europe, selon Israël


AFP / le 02 octobre 2025 à 09h39

Capture d’écran d’une vidéo en direct montrant des forces de la marine israélienne à bord du navire Florida, à destination de Gaza, qui fait partie de la flottille Global Sumud et que les organisateurs déclarent avoir été interceptée, le 2 octobre 2025. Photo diffusée via Reuters.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il expulserait vers l'Europe tous les militants qui se trouvaient à bord des navires de la flottille Global Sumud pour Gaza interceptés par les forces navales israéliennes. 

« Les passagers du Hamas-Sumud à bord de leurs yachts se dirigent en toute sécurité et pacifiquement vers Israël, où les procédures d'expulsion vers l'Europe vont commencer. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé », a déclaré le ministère sur X, après que la marine israélienne a intercepté plusieurs navires de la flottille Global Sumud qui faisaient route vers la bande de Gaza.

