Maroc: deux morts dans une tentative de "prise d'assaut" d'un poste de gendarmerie (officiel)



Deux personnes sont mortes mercredi soir alors qu'elles tentaient, en groupe, "de prendre d'assaut" un poste de gendarmerie dans le sud dans un contexte de violences ayant suivi des protestations pour de meilleurs systèmes éducatif et de santé, ont annoncé les autorités locales citées par l'agence MAP.

Des gendarmes de Lqliaâ, près d'Agadir, "ont été contraints de faire usage de leurs armes de service, dans le cadre de la légitime défense, pour repousser une attaque et une prise d’assaut menées par des groupes d’individus, contre les locaux de cette brigade territoriale, dans une tentative de s’emparer de munitions, de matériels et d’armes de service", ont indiqué les autorités locales.

