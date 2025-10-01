Les militants de la flottille pour Gaza disent avoir été "interceptés par les forces navales israéliennes"

Les militants de la flottille pour Gaza transportant de l'aide humanitaire ont annoncé mercredi dans un communiqué son interception "par les forces navales israéliennes".

"Vers 20h30 heure de Gaza (17H30 GMT) plusieurs navires de la flottille Global Sumud notamment l'Alma, le Sirius et l'Adara ont été illégalement interceptés et abordés par les forces d'occupation israéliennes dans les eaux internationales", a indiqué Global Sumud. "Outre les bateaux dont l'interception est confirmée, la retransmission en direct et les communications avec plusieurs autres bateaux ont été perdues", a ajouté la même source dans un communiqué intitulé: "la flottille mondiale Sumud interceptée".

fka/ila

