TotalEnergies a sensibilisé plus de 20 200 élèves à la sécurité routière depuis 2022

Depuis le lancement du programme VIA pour la sensibilisation à la sécurité routière au Liban en 2022, TotalEnergies a influencé le comportement de plus de 20 200 élèves libanais, âgés de 10 à 16 ans.

Pour sa quatrième édition, le programme VIA a organisé des sessions de sensibilisation pour plus de 10 000 élèves de sept écoles pour 2025, en partenariat avec l’Académie libanaise internationale de sécurité routière (Lirsa).

Réalisé en trois phases et tenu d’avril à août, le programme emploie des méthodes d’apprentissage créatives permettant aux élèves de développer leur propre prise de conscience et d’adapter leur comportement à leur propre environnement.

Au cours d’une cérémonie qui s’est tenue au musée Sursock, TotalEnergies Marketing Lebanon a annoncé les quatre équipes locales gagnantes du programme VIA 2025, venues des écoles suivantes : Sœurs antonines Mar Doumit, Roumié ; Collège oriental basilien, Zahlé ; Collège Notre-Dame des sœurs antonines, Kfarchima ; al-Farouk School, Deir Ammar.

Adrien Béchonnet, directeur général & Country Chair à TotalEnergies Marketing Lebanon, a affirmé que « l’éducation des jeunes et la sécurité routière représentent deux priorités pour TotalEnergies. Au cours des quatre dernières années, de nombreux jeunes ont fait preuve d’un engagement fort et déterminé dans la promotion d’une mobilité sûre, grâce à leurs idées novatrices ».

Kamel Ibrahim, cofondateur et directeur de Lirsa, a rappelé « qu’à travers l’éducation et l’implication active, nous pouvons considérablement réduire le nombre d’accidents routiers et créer des voies plus sûres pour les piétons, notamment les élèves ».