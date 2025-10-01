Un tabloïd britannique accusé d'avoir espionné le prince William

Le tabloïd britannique Daily Mail a été accusé mercredi par un avocat du prince Harry d'avoir fait appel à des détectives privés pour récolter des informations sur la fête d'anniversaire de son frère William en 2003.

Le prince Harry et sept autres célébrités, dont le chanteur Elton John ou l'actrice Liz Hurley, sont engagés dans une bataille judiciaire pour violation de la vie privée contre Associated Newspaper (ANL), l'éditeur du Daily Mail. Ils l'accusent d'avoir recouru à des méthodes illicites telles que l'embauche de détectives privés, l'écoute téléphonique et l'usurpation d'identité pour obtenir des informations médicales en vue de la rédaction d'articles, principalement entre 1993 et 2011, et également en 2018.

Mercredi, une audience a eu lieu à la Haute Cour de Londres pour préparer le procès prévu en janvier 2026. Dans ses conclusions écrites soumises au tribunal, l'avocat des plaignants, David Sherbone, met notamment en avant un article du Daily Mail publié en juin 2003, la veille de 21e anniversaire du prince William, sur le thème « Out of Africa ».

Selon M. Sherbone, les « nombreux détails » contenus dans l'article permettent de « déduire que les informations ont été obtenues » par des méthodes illicites. Il s'appuie sur une facture d'un détective privé datée du 25 août 2003 mentionnant la soirée d'anniversaire, et mentionne également une facture qui fait référence à des données téléphoniques appartenant à « Catherine Middleton ».

ANL, de son côté, nie toutes les accusations en bloc. L'avocat du groupe a fait valoir mercredi que les derniers éléments de l'avocat des plaignants arrivaient « très en retard ». Certains plaignants, dont le mari d'Elton John et réalisateur de documentaires David Furnish, ainsi que l'actrice Sadie Frost, étaient présents à l'audience mercredi. D'autres participants pouvaient également se connecter en visioconférence, ce qu'a fait un utilisateur identifié comme « Prince Harry ».