Moyen-Orient - Portrait

Wassim Qaddoura, de l’exil en Allemagne au développement de la nouvelle identité visuelle syrienne

« L’Orient-Le Jour » a rencontré à Damas le directeur de l’équipe chargée de développer l’identité visuelle de la Syrie post-Assad. 

L'OLJ / Par Soulayma MARDAM BEY, le 03 octobre 2025 à 14h17

Wassim Qaddoura, chef de l'équipe de développement de l'identité visuelle syrienne, prononce un discours lors de la cérémonie de lancement qui s'est tenue au Palais du peuple, en présence du président Ahmad El-Chareh, de plusieurs ministres et des participants. 3 juillet 2025. Naji El-Hayek

La nuit du 7 décembre 2024, ses yeux sont restés rivés sur l'actualité. Au moment de l’annonce officielle, Wassim Qaddoura n’y croyait pas. Réfugié à Kassel, en Allemagne, depuis 2016, il avait perdu tout espoir de revoir la Syrie. Et puis, soudain, l’inimaginable s’est produit. Après presque quatorze années de guerre et un demi-siècle de règne, le régime Assad a chuté. Partout dans le pays, on déchire les portraits géants à l'effigie du père et du fils. On déboulonne les statues. On repeint les murs pour couvrir les traces du monde d’hier, on troque le drapeau de la Syrie baassiste – avec ses bandes rouge, blanche, noire et ses deux étoiles vertes – pour celui de la révolution (qui fut aussi celui de la Syrie après l'indépendance). « Ce que je ressentais était indescriptible », se souvient Wassim Qaddoura.Né d'un père...
commentaires (1)

C'est le kif kif , le nouveau emblème ressemble à l'emblème des anciens nazis et des fascistes dirigeants en Allemagne . Ici , cette clic reconnue terroriste devenue dirigeante. Tout comme.

aliosha

15 h 22, le 03 octobre 2025

  • C'est le kif kif , le nouveau emblème ressemble à l'emblème des anciens nazis et des fascistes dirigeants en Allemagne . Ici , cette clic reconnue terroriste devenue dirigeante. Tout comme.

    aliosha

    15 h 22, le 03 octobre 2025

