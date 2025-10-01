Aoun reçoit un message de soutien du Qatar

Le président de la République, Joseph Aoun, a reçu mardi un message de l’émir de l’État du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, transmis par l’ambassadeur du Qatar à Beyrouth, Saoud ben Abdel Rahman al-Thani. Dans ce message, l’émir a exprimé son appréciation pour « le rôle que joue l’armée libanaise dans la préservation de la sécurité et de la stabilité ». Il a ajouté : « Nous vous confirmons que nous attachons une importance particulière au soutien des institutions nationales libanaises, au premier rang desquelles l’armée. Conscients de l’ampleur des responsabilités qu’elle assume dans cette période délicate, nous soutenons les missions qu’elle accomplit, en particulier celles qui contribuent à la mise en œuvre de la résolution 1701 des Nations unies, qui constitue la base du maintien de la stabilité au Liban et dans la région ».Toujours sur le plan diplomatique, le nouvel ambassadeur des Émirats arabes unis, Salem Fahd al-Kaabi, est arrivé mardi à Beyrouth, rapporte l’Agence nationale d’information (ANI, officielle). Il avait été nommé au début du mois par le président des Émirats arabes unis, Mohammad ben Zayed al-Nahyane. Le consul Rodrigue Khoury l’a accueilli en sa qualité de représentant du ministère des Affaires étrangères. Les Émirats arabes unis avaient annoncé en janvier 2025 la réouverture de leur ambassade au Liban, fermée depuis 2021 en raison de tensions avec le Hezbollah et ses alliés. Cette année-là, les Émirats, l’Arabie saoudite, Bahreïn et le Koweït avaient rappelé leurs diplomates du Liban, à la suite de propos controversés formulés par l’ancien ministre de l’Information Georges Cordahi au sujet de la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen.Par ailleurs, le ministre de la Défense, Michel Menassa, et le chef des renseignements de l’armée, le général Tony Kawhagi, se sont rendus dans la capitale saoudienne, Riyad, pour y participer au Forum international sur la cybersécurité 2025. Selon des informations de l’agence al-Markaziya, leur programme ne prévoit pas de rencontres politiques pour évoquer, par exemple, la conférence de soutien à l’armée.

