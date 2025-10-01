Boukhari décore May Chidiac de la médaille de l’ambassade d’Arabie saoudite

L’ambassadeur d’Arabie saoudite à Beyrouth, Walid Boukhari, s’est entretenu avec May Chidiac, ancienne ministre d’État pour le Développement administratif (Forces libanaises), au domicile de cette dernière à Dekouané.

Selon un communiqué publié par le bureau de Mme Chidiac, les discussions ont porté sur les derniers développements sur la scène locale et internationale.

Le diplomate a également remis à l’ancienne ministre la médaille de l’ambassade d’Arabie saoudite à Beyrouth, au vu de ses efforts et ses prises de position en faveur de l’unité et de la souveraineté du Liban, un peu plus de 20 ans après la tentative d’assassinat qui l’avait visée le 25 septembre 2005.