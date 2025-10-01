Contacts utiles

Abonnements

Pour vos abonnements à L’Orient-Le Jour, vous pouvez écrire à l’adresse abonnement@lorientlejour.com, ou contacter par téléphone le 05/453665.

Carnet

Pour vos demandes de publication d’avis de naissance, de nécrologie, de quarantième, de pensée pieuse ou d’hommage, vous pouvez adresser vos textes par mail en précisant vos coordonnées téléphoniques ainsi que votre nom à l’adresse

carnet@lorientlejour.com ou vous pouvez nous contacter par téléphone au 05/453703 ; 05/453387 ; 05/956444, extension 301. Vous pouvez aussi contacter Pressmedia Tamam SAL au 01/577000 ou par mail à l’adresse info@pressmedia.com.lb

Petites annonces

Pour la publication de vos petites annonces dans nos versions papier et numérique, vous pouvez écrire à l’adresse

carnet@lorientlejour.com ou contacter par téléphone 05/453703 ; 05/453387 ; 05/956444, extension 301. Vous pouvez aussi contacter Pressmedia Tamam SAL au 01/577000 ou par mail à l’adresse

info@pressmedia.com.lb

Publicités

Pour vos publicités, vous pouvez contacter Pressmedia Tamam SAL au 01/577000 ou par mail à l’adresse info@pressmedia.com.lb

Archives

Les archives de L’Orient, Le Jour et L’Orient-Le Jour sont disponibles à partir de 1925. Pour vos demandes de consultation, de retrait ou de reproduction, vous pouvez écrire à l’adresse archives@lorientlejour.com ou contacter par téléphone le 05/453703 ; 05/453387 ;

05/956444, extension 345.

La une en cadeau

Vous voulez offrir la une de L’Orient, Le Jour et L’Orient-Le Jour, disponible à partir de 1925, vous pouvez écrire à l’adresse archives@lorientlejour.com ou contacter par téléphone le 05/453703 ; 05/453387 ;

05/956444, extension 345.