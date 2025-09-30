L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide

L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Nathi Mthethwa, a été retrouvé mort au pied d'un hôtel parisien, alors qu'il avait confié à son épouse « l'intention de mettre fin à ses jours », a indiqué mardi la procureure de Paris Laure Beccuau.

Lundi, son épouse avait « reçu un message de sa part peu après 21H30, dans lequel il lui présentait ses excuses et manifestait l'intention de mettre fin à ses jours », écrit la magistrate dans un communiqué.

Ce qui corrobore les dires d'une source proche du dossier ayant décrit à l'AFP cet ambassadeur de 58 ans comme quelqu'un de dépressif qui pourrait avoir mis fin à ses jours.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué, dans un communiqué, la mémoire de l’ambassadeur « ayant servi la nation » au « cours d'une vie qui s'est terminée prématurément et de manière traumatisante ».

Le personnel de l'hôtel a constaté que dans sa chambre, « située au 22e étage », le « mécanisme de sécurité anti-ouverture de la fenêtre avait été forcé avec des ciseaux laissés sur place », développe la procureure. Les enquêteurs n'ont relevé « aucune trace de lutte ni trace de médicament ou de stupéfiant », souligne-t-elle.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. « Si les premières investigations laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un acte délibéré, sans intervention d'un tiers, cette enquête a pour objectif de recueillir tout élément utile à la compréhension des faits », précise la procureure.

Le corps sans vie de ce proche de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été retrouvé dans la cour intérieure de l'hôtel lundi. Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa, de son patronyme complet, avait réservé « une chambre dans cet établissement une dizaine de jours auparavant et s'y est présenté dès 16H30 (lundi), juste après avoir quitté son domicile parisien », précise encore la procureure.

Le gouvernement sud-africain a fait part dans un communiqué de sa « profonde tristesse », parlant d'une « disparition prématurée » qui « n'est pas seulement une perte nationale mais est également ressentie au sein de la communauté diplomatique internationale ».

M. Mthethwa a été ministre des Arts et de la Culture de la République d'Afrique du Sud de 2014 à 2019, puis ministre des Sports, des Arts et de la Culture jusqu'en 2023, selon le site de son ambassade.

En juillet 2019, il avait prononcé un discours lors d'une cérémonie d'hommage après la disparition du chanteur Johnny Clegg, dit le « Zoulou blanc », une des grandes voix de la lutte contre l'apartheid: « Par sa musique, il nous a inspiré courage alors que nous luttions pour sortir d'une longue nuit de désespoir ».

Entre 2007 et 2022, il a été un haut responsable du Congrès national africain (ANC), parti au pouvoir depuis les premières élections démocratiques en 1994. Il avait œuvré dans la clandestinité au sein de l'aile militaire de l'ANC durant l'apartheid et avait notamment été arrêté pendant l'état d'urgence en 1989 (fin de l'apartheid en 1991).