Deux blessés dans une attaque à la voiture-bélier

Une attaque à la voiture-bélier a fait deux blessés mardi dans le sud de la Cisjordanie occupée, ont annoncé les services de secours et l'armée israélienne.

Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a déclaré que ses services avaient évacué deux adolescents vers des hôpitaux à Jérusalem.

« Le plus gravement touché des garçons, un jeune de 15 ans, était semi-conscient et présentait d'importantes blessures à la tête et aux membres (...) L'autre adolescent, âgé de 16 ans, a été évacué dans un état modéré », a précisé un secouriste du MDA, Moshé Benita, dans un communiqué.

Le Conseil régional du Gush Etzion, qui gère les colonies de cette région, a annoncé plus tard que les deux blessés étaient des élèves d'un lycée religieux à Jérusalem.

L'attaque s'est déroulée au carrefour al-Khader, près de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie, selon l'armée israélienne.

« Un assaillant ayant mené un attentat à la voiture-bélier et des tentatives d'attaque à l'arme blanche a été éliminé sur place », a déclaré le porte-parole arabophone de l'armée, le colonel Avichay Adraee, dans un communiqué. Il a ajouté que l'armée procédait « à la fermeture des routes, au bouclage des villages et au ratissage de la zone ».

L'Autorité palestinienne a annoncé plus tard la mort d'un homme de 32 ans, Mahdi Mohammed Awad Diriya, tué selon elle par les tirs israéliens au sud de Bethléem.

Le Hamas a salué dans un communiqué « l'opération héroïque près d'al-Khader au sud de Bethléem, qui réaffirme le message de notre peuple résistant, qui ne restera pas muet face à l'escalade des crimes de l'occupation » israélienne.

La violence en Cisjordanie occupée s'est intensifiée depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Depuis, l'armée et les colons israéliens ont tué au moins 984 Palestiniens en Cisjordanie, dont de nombreux combattants, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.

Au moins 36 Israéliens, civils et soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.