Deuxième jour de coupure nationale des télécommunications

L’Afghanistan a passé mardi une deuxième journée sans Internet ni téléphone mobile, après que les autorités talibanes ont coupé les connexions par fibre optique.

C'est la première fois que les communications sont coupées dans le pays depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, qui ont instauré de nombreuses restrictions conformément à leur interprétation de la loi islamique. « Sans téléphone ni Internet, nous sommes aveugles », a déclaré Najibullah, commerçant de 42 ans à Kaboul. « Toutes nos activités dépendent des téléphones portables. Les livraisons se font par téléphone portable. C'est comme un jour férié, tout le monde est chez soi. Le marché est totalement paralysé », a-t-il décrit.

Les vols internationaux à destination de l'Afghanistan ont été annulés mardi, selon le site Flightradar24, qui suit le trafic aérien dans le monde.Lundi soir, le signal des téléphones portables et Internet se sont progressivement affaiblis jusqu'à ce que la connectivité soit inférieure à 1% des niveaux habituels, selon l'observatoire NetBlocks, qui contrôle la cybersécurité et la gouvernance d'Internet. L'AFP a perdu tout contact avec son bureau dans la capitale Kaboul lundi vers 17H45 (13H15 GMT).

« Jusqu'à nouvel ordre »

Quelques minutes avant la coupure, un responsable gouvernemental a indiqué à l'AFP qu'elle durerait « jusqu'à nouvel ordre ». Les communications « vont être coupées, cela se fera progressivement cette nuit, de 8.000 à 9.000 pylônes de télécommunications seront mis hors service », a-t-il déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat. « Il n'y a aucun autre moyen ou système pour communiquer (...): le secteur bancaire, les douanes, tout le pays sera affecté », a ajouté le responsable.

Selon Netblocks, cette coupure « semble correspondre à une déconnexion intentionnelle du service ». « Je suis totalement coupé de ma famille à Kaboul », s'est inquiété un Afghan de 40 ans vivant à Oman qui a demandé à rester anonyme, joint par SMS par l'AFP. « Je ne sais pas ce qui se passe, je suis vraiment inquiet », a-t-il ajouté.

Coupure progressive

Ces dernières semaines, les connexions internet ont été extrêmement lentes ou intermittentes. Les autorités talibanes en Afghanistan ont commencé à restreindre l'accès à internet au début du mois, coupant les connexions dans plusieurs provinces.

Cette mesure, ordonnée par le chef suprême des talibans Hibatullah Akhundzada, a notamment mis fin à l'internet haut débit dans plusieurs régions. Les services téléphoniques sont souvent acheminés via internet, partageant les mêmes lignes à fibre optique, en particulier dans les pays où les infrastructures de télécommunications sont limitées.

Le 16 septembre, Attaullah Zaid, le porte-parole de la province de Balkh (nord), avait annoncé l'interdiction complète de l'internet par fibre optique sur ce territoire. « Cette mesure a été prise pour prévenir le vice et d'autres mesures seront mises en place dans tout le pays pour répondre aux besoins en matière de connectivité », avait-il écrit sur les réseaux sociaux. A l'époque, les correspondants de l'AFP avaient signalé les mêmes restrictions dans les provinces de Badakhshan et Takhar (nord) ainsi qu'à Kandahar, Helmand, Nangarhar et Uruzgan (sud).

En 2024, Kaboul avait vanté les mérites de son réseau de fibre optique de 9.350 kilomètres, en grande partie construit par les anciens gouvernements soutenus par les Etats-Unis, comme une « priorité » pour rapprocher le pays du reste du monde et le sortir de la pauvreté.