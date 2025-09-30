L’armée israélienne affirme avoir tué deux responsables du Hezbollah

Au lendemain de frappes israéliennes ayant touché plusieurs localités de la Békaa-Ouest et du Liban-Sud, l’armée israélienne a affirmé mardi à l'aube avoir tué deux « responsables » du Hezbollah.

Dans un communiqué publié sur le réseau X, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne Avichay Adraee a revendiqué la série de frappes, confirmant l'une d'elle a tué Mohammad Abbas Chahchouh, présenté comme « responsable de l’artillerie » à Sohmor (Békaa-Ouest). Selon lui, cet ancien combattant a « supervisé plusieurs tirs de roquettes contre la localité de Kiryat Shmona et le plateau du Golan », tout en œuvrant à la reconstitution d’infrastructures « terroristes » au Liban-Sud et à la préparation d’attaques contre l’armée israélienne.

Un autre raid effectué par un drone israélien sur un camion-citerne à Nabatiyé el-Faouqa a tué Mohammad Hussein Yassine, originaire de Kfar Tebnit (caza de Nabatiyé). Avichay Adraee a affirmé que la victime de cette frappe était aussi un « responsable d'artillerie » au sein du Hezbollah, dans la région de Chqif (Nabatiyé). Selon l'armée israélienne, il a planifié « plusieurs attaques contre le doigt de la Galilée et Kiryat Shmona », participé à la reconstruction des capacités militaires du parti dans la région et supervisé le transfert d’équipements militaires au sud du Litani.

Si un cessez-le-feu est normalement en vigueur depuis le 27 novembre 2024, l’État hébreu occupe encore plusieurs positions au Liban-Sud et continue d'y mener des attaques ainsi que dans la Békaa. Le gouvernement de Nawaf Salam a pris début août une décision dans le sens d’un retour au monopole d’État sur les armes, comprenant le désarmement du Hezbollah, ce que ce parti rejette de manière catégorique. Les déclarations de ses responsables, notamment son secrétaire général Naïm Kassem, cherchent cependant à convaincre que le parti a retrouvé sa vitalité et sa combativité, malgré les attaques israéliennes quotidiennes au Liban-Sud et ailleurs.