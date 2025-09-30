Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Plan pour Gaza : l'Autorité palestinienne salue les « efforts déterminés » de Trump


AFP / le 30 septembre 2025 à 09h45

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, prononçant un discours filmé pour diffusion à l'Assemblée générale de l'ONU, le 22 septembre 2025. Photo AFP / Handout / bureau de presse de l'AP

L'Autorité palestinienne a salué lundi les « efforts sincères et déterminés » de Donald Trump, après l'annonce du plan du président américain pour mettre fin à la guerre à Gaza. 

L'Autorité « accueille favorablement les efforts sincères et déterminés du président Donald J. Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, et accorde sa confiance en sa capacité à trouver un chemin vers la paix », selon un communiqué. 

L'Autorité palestinienne a salué lundi les « efforts sincères et déterminés » de Donald Trump, après l'annonce du plan du président américain pour mettre fin à la guerre à Gaza. 

L'Autorité « accueille favorablement les efforts sincères et déterminés du président Donald J. Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, et accorde sa confiance en sa capacité à trouver un chemin vers la paix », selon un communiqué. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés