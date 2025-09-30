Lancement à la Résidence des Pins du projet « Ta santé est entre tes mains »

L’ambassade de France et l’Institut français du Liban ont lancé le 25 septembre à la Résidence des Pins le projet « Sahtak bi idak » (Ta santé est entre tes mains) en faveur de la jeunesse libanaise. D’une durée de deux ans, cette initiative vise à promouvoir la culture sportive au Liban en valorisant le sport comme facteur de santé et de bien-être, levier d’égalité et d’inclusion sociale et d’insertion professionnelle à part entière.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et est soutenue par un financement du Fonds Équipe France (FEF) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Devant un public composé de représentants d’établissements scolaires, d’organisations de la société civile et de jeunes athlètes prometteurs, l’ambassadeur de France au Liban, Hervé Magro, a rappelé que « dans un Liban fragilisé par des années de crises, le sport est une formidable école de la vie. À travers le projet « Sahtak bi idak », nous souhaitons donner à chaque jeune Libanais la possibilité de se dépasser, de croire en son potentiel et de construire un avenir plus sain et plus solidaire ».

Ce projet est structuré autour de trois axes :

– Encourager la pratique du sport à l’école : 80 enseignants d’éducation physique répartis sur l’ensemble du territoire libanais seront formés à l’usage du sport comme outil de soutien psychosocial et d’apprentissage en langue française. Durant les deux ans à venir, huit journées d’orientation sportive seront organisées afin de faire découvrir aux plus jeunes les bienfaits du sport et ses différentes disciplines. Le tout accompagné d’une campagne de sensibilisation en ligne.

– Accompagner les initiatives locales : huit projets innovants portés par des organisations locales de la société civile engagées pour l’inclusion et l’accessibilité du sport recevront un accompagnement dédié. Ces projets favoriseront notamment à l’accès au sport pour des publics souvent marginalisés : jeunes filles, femmes et personnes en situation de handicap.

– Soutenir les talents sportifs de haut niveau : dans la perspective des prochaines compétitions internationales et Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028, des bourses d’entraînement en France seront attribuées aux athlètes olympiques qui ont représenté le Liban aux Jeux de Paris 2024, ainsi qu’à de jeunes talents sportifs des fédérations libanaises d’escrime et de taekwondo. L’ensemble de ces athlètes seront accueillis au sein de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep).