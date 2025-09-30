Le Ziryab nouveau est arrivé

Pour clôturer l’édition 2025 du prix littéraire Ziryab, le jury s’est retrouvé pour la troisième réunion traditionnelle du prix au restaurant Lucas Carton place de la Madeleine à Paris.

Jean-Francois Mallet, Lydia Gautier, Tania Brasseur, Sophie Deslandes, Arwad Esber, Monique Moussalli, Stéphanie Schwarztbrod et Noha Baz, accompagnés en coulisses par Caroline Savoy, Cathy Bes et Farouk Mardam Bey, ont eu des échanges passionnants autour des huit ouvrages finalistes.

Le prix Ziryab 2025 a été donc attribué à Éric Bourliez pour son ouvrage Le Pain, publié aux éditions Quae. Un sujet universel, intemporel, joliment raconté, qui transmet la saga de cet aliment, synonyme de vie partout dans le monde, servi par une riche documentation.

Le coup de cœur absolu du jury a été quant à lui à Bethlehem du chef Fadi Kattan, éditions Solar, qui raconte la Palestine avec goût et passion. Traduit de l’anglais, le livre est patiné de nostalgie, pavé d’amour et transmet la détermination farouche d’un peuple qui à travers ses traditions restera en vie malgré toutes les menaces et toutes les guerres dans une région qui reste le berceau du monde.

La remise du prix aura lieu le 1er décembre 2025 à 18h30 dans les salles de la mairie du 7e arrondissement à Paris, 116, rue de Grenelle.

Les trophées en cèdre renaissent pour cette onzième édition du prix avec la complicité de Nada Souaid, chef d’orchestre de la boutique du musée de Beyrouth. Des petits cadeaux souvenirs rappelleront également l’artisanat levantin à travers l’élégance de Joumana Succar Uhlemann.

Un cocktail aux saveurs bien libanaises clôturera comme de tradition l’événement.