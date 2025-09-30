Rectificatif

Une erreur s’est malencontreusement glissée hier dans le communiqué de presse « La Fondation al-Walid ben Talal et le Rotary Club de Beyrouth s’allient pour soutenir les écoles ». Le vice-président du Rotary Club de Beyrouth est Mounir Douaidy, et non pas comme écrit Doueiry.

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte