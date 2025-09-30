Menu
Rectificatif

OLJ / le 30 septembre 2025 à 00h00

Une erreur s’est malencontreusement glissée hier dans le communiqué de presse « La Fondation al-Walid ben Talal et le Rotary Club de Beyrouth s’allient pour soutenir les écoles ». Le vice-président du Rotary Club de Beyrouth est Mounir Douaidy, et non pas comme écrit Doueiry.

