Sohmor, Aïtaroun et Nabatiyé el-Faouqa sous le feu israélien, deux morts et deux blessés

L’armée israélienne a bombardé lundi le village de Sohmor dans la Békaa-ouest, celui de Aïtaroun dans le caza de Bint Jbeil, et celui de Nabatiyé el-Faouqa dans la région de Nabatiyé, faisant au moins deux morts et deux blessés légers, dans un bilan provisoire, selon nos correspondants dans la Békaa et au Liban-Sud, Sarah Abdallah et Mountasser Abdallah.

C'est la première fois depuis l'entrée en vigueur de la trêve, le 27 novembre 2024, que le village de Sohmor est ciblé. Un drone israélien a visé un engin de chantier, et fait au moins un mort, selon un bilan du ministère de la Santé. Parallèlement, un nombre important de drones ont survolé à basse altitude les villages de Lebbaya (Hasbaya), Sohmor (Békaa-ouest), Yohmor (Nabatiyé), Qlayaa (Marjeyoun) et Zalaya dans la Békaa, en début d’après-midi.

Plus tôt dans la journée, un drone israélien a bombardé la localité de Aïtaroun faisant deux blessés légers. Dans l'après-midi, un drone israélien a tiré un missile sur un camion-citerne transportant de l’eau dans la localité de Nabatiyé el-Faouqa, faisant un mort. La victime est Mohammad Hussein Yassine, originaire de Kfar Tebnit (Nabatiyé), selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud.

C'est dans ce contexte que le commandant en chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, a informé lundi le président Joseph Aoun de la situation sécuritaire dans le Sud. La troupe est chargée de désarmer le Hezbollah dans cette zone, avant de procéder au démantèlement des milices dans tout le pays.

De son côté, la Finul a affirmé dans un communiqué diffusé lundi que « tant que les forces israéliennes restent au Liban, un redéploiement complet de l’armée ne peut être réalisé ». « Les Casques bleus patrouillent et signalent les violations de la résolution 1701. En même temps, nous soutenons les Forces armées libanaises dans l’exécution de leurs missions prévues par la résolution et dans leur redéploiement vers le Sud », indique également la Finul.

L’émissaire américain Tom Barrack a de son côté affirmé samedi soir que Washington ne joue pas le rôle de « garant » dans l’accord de cessez-le-feu conclu le 27 novembre 2024 entre le Liban et Israël, pointant les responsabilités partagées des deux parties et appelant les Libanais à « désarmer le Hezbollah ». Il a aussi relevé que « l’accord de cessez-le-feu comporte des conditions qui ne sont toujours pas remplies. Le Liban affirme qu’Israël ne respecte pas l’accord, Israël dit la même chose, et le problème est qu’ils ne dialoguent pas. »

Dimanche, au lendemain de la première commémoration de l’assassinat par Tel-Aviv de l’ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, Israël avait bombardé les deux cazas de Jezzine et de Nabatiyé, dans la poursuite de ses violations quasi-quotidiennes du cessez-le-feu. Deux attaques qui n'ont pas fait de blessés, mais qui ont indirectement répondu à la rhétorique guerrière employée samedi soir par le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem, qui a une fois de plus écarté toute perspective de désarmement et assuré que les combattants du parti étaient prêts à affronter une nouvelle fois Israël.