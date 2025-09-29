Les enjeux de la rencontre Trump-Netanyahu à Washington

Malgré les différences affichées, les rencontres ont jusque-là plutôt tourné à l’avantage de Benjamin Netanyahu, qui a notamment réussi par le passé à convaincre Donald Trump de frapper les sites nucléaires iraniens, tout en refusant tout accord pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Cette fois, le locataire de la Maison-Blanche vient d’exprimer son refus catégorique de l’annexion de la Cisjordanie, après avoir obtenu la bénédiction de dirigeants et représentants arabo-musulmans pour un plan pour Gaza. « Nous avons une réelle chance d'accomplir de grandes choses au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt à se lancer dans quelque chose d'exceptionnel, une première. Nous allons y arriver », a-t-il fanfaronné dimanche 28 septembre sur son réseau Truth Social. De quoi mettre la pression sur son invité,...

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte