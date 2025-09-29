Menu
Monde - Repère

Les enjeux de la rencontre Trump-Netanyahu à Washington

C’est la quatrième fois que le président américain reçoit le Premier ministre israélien depuis son retour à la Maison-Blanche, cette fois avec un plan à lui imposer pour Gaza.

L'OLJ / Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 29 septembre 2025 à 15h36

Les enjeux de la rencontre Trump-Netanyahu à Washington

Une affiche déployée sur un immeuble de Jérusalem appelle à la fin de la guerre à Gaza sous le portrait du président américain fraîchement élu Donald Trump, alors que des manifestants d'extrême-droite rejettent tout accord potentiel avec le Hamas, le 13 janvier 2025. Menahem Kahana/AFP

Malgré les différences affichées, les rencontres ont jusque-là plutôt tourné à l’avantage de Benjamin Netanyahu, qui a notamment réussi par le passé à convaincre Donald Trump de frapper les sites nucléaires iraniens, tout en refusant tout accord pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Cette fois, le locataire de la Maison-Blanche vient d’exprimer son refus catégorique de l’annexion de la Cisjordanie, après avoir obtenu la bénédiction de dirigeants et représentants arabo-musulmans pour un plan pour Gaza. « Nous avons une réelle chance d'accomplir de grandes choses au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt à se lancer dans quelque chose d'exceptionnel, une première. Nous allons y arriver », a-t-il fanfaronné dimanche 28 septembre sur son réseau Truth Social. De quoi mettre la pression sur son invité, alors que la crédibilité du...
