La France déploie des moyens antidrones pour le sommet de Copenhague

La France s'est jointe à d'autres pays européens en envoyant des moyens de lutte antidrones au Danemark pour sécuriser le sommet de l'UE mercredi et jeudi dans ce pays survolé depuis plusieurs jours par de mystérieux drones.

« Un détachement interarmées temporaire a été déployé au Danemark. Ce détachement, d'ores et déjà opérationnel, est composé de 35 personnes, d'un hélicoptère Fennec et de moyens actifs pour la lutte antidrones », selon un communiqué du ministère français des Armées.

Ces moyens s'ajouteront à ceux déjà promis par la Suède et l'Allemagne pour épauler la défense danoise.

Plusieurs vols de drones non identifiés ont été détectés depuis le 22 septembre au dessus de sites sensibles danois ou norvégiens, comme des aéroports ou des bases militaires.

Les autorités judiciaires danoises ou l'Otan n'ont pas nommé qui serait à l'origine de ces survols, mais la Première ministre Mette Frederiksen a affirmé qu' « il y a un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, et c'est la Russie ».

Le Danemark a interdit à partir de lundi les vols de drones civils sur son territoire pour assurer la sécurité du sommet européen, a annoncé dimanche le ministère des Transports.

La Russie est régulièrement accusée par plusieurs capitales européennes de mener une guerre hybride contre les pays soutenant l'Ukraine qui résiste à l'invasion russe, via des opérations clandestines, des actions d'ingérence numérique, ou en testant la réactivité des défenses militaires, dans le but de déstabiliser ou mettre à l'épreuve l'Europe et l'Otan.

Ces survols de drones en Scandinavie interviennent concomitamment avec des incursions aériennes russes dans le ciel de pays de l'Otan, en Pologne, en Roumanie, ou en Estonie.