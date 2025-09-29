Environ 400 migrants secourus près des côtes françaises durant le week-end

Près de 400 migrants ont été secourus ce week-end lors de multiples opérations de sauvetage au large des côtes françaises, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune, selon les autorités françaises. Samedi, environ 220 personnes ont été secourues et débarquées notamment à Boulogne-sur-Mer, Dieppe et Calais (nord). Deux femmes somaliennes sont décédées, malgré les tentatives de réanimation, cinq personnes étaient légèrement blessées et plusieurs souffraient d'hypothermie.

Dimanche, au moins 176 migrants ont été pris en charge, dont plusieurs blessés. Un adolescent retrouvé inanimé sur la plage est décédé. En outre, le corps d'un migrant a été repêché samedi matin à Gravelines (nord). Son décès pourrait remonter à plusieurs jours, selon le parquet de Dunkerque. Ce bilan porte à au moins 27 le nombre de morts au cours de ces tentatives de traversées clandestines de la frontière franco-britannique depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Malgré le renforcement régulier des moyens français pour empêcher ces traversées, avec un soutien financier du Royaume-Uni, ces départs ne faiblissent pas: plus de 32.000 personnes sont parvenues à rejoindre les côtes britanniques à bord de petites embarcations depuis le début de l'année, un record. Selon les autorités britanniques, 895 migrants sont arrivés samedi au Royaume-Uni à bord de 12 petites embarcations, soit une moyenne très élevée d'environ 75 passagers par bateau.

Un nouvel accord migratoire entre Londres et Paris, entré en vigueur en août, prévoit des échanges de migrants entre les deux pays sur le principe du « un pour un »: pour une personne renvoyée du Royaume-Uni, Londres accepte l'entrée d'une autre venant de France, par voie légale. Mais ce dispositif, très critiqué par les ONG et exposé à des recours en justice, n'a qu'une portée essentiellement symbolique pour l'instant, ne dissuadant guère l'immense majorité des candidats à l'exil de tenter des traversées clandestines.