Que se passera-t-il maintenant ? Depuis dimanche minuit, l’ONU a officiellement rétabli ses sanctions contre la République islamique d’Iran, après l’échec des négociations de la dernière chance sur le dossier du nucléaire. Le délai de trente jours, prévu par le mécanisme de « snapback », n’a pas suffi à concilier les demandes des E3 (France, Royaume-Uni et Allemagne) et les lignes rouges iraniennes au sujet de l’enrichissement de Téhéran. Le trio européen exigeait une reprise des négociations indirectes avec les États-Unis, un accès des inspecteurs de l’AIEA aux sites nucléaires sensibles et l’amorce d’un processus pour sécuriser le stock d’uranium enrichi. Dans une intervention à la télévision d’État, le président iranien Massoud Pezeshkian a condamné la décision du Conseil de sécurité, affirmant qu’un accord préliminaire avait pourtant été conclu avec les Européens avant que les États-Unis ne s’y opposent, tout en accusant ces derniers de vouloir « affaiblir l’Iran ». Téhéran, qui a rappelé ses ambassadeurs à Paris, Londres et Berlin, a menacé de répondre, réfutant le droit des Européens à avoir recours au « snapback ».

Le risque de confrontation militaire

« La réimposition des sanctions de l’ONU contre l’Iran est une nouvelle étape dans la campagne post-7-Octobre visant à accroître la pression militaire et économique sur la République islamique, et crée un contexte plus propice à de futures attaques israéliennes (ou même américaines) », affirme Farzan Sabet, chercheur à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, alors qu’Israël a mené du 13 au 24 juin dernier une opération militaire contre l’Iran. Quelques heures avant le rétablissement des sanctions, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait affirmé son ambition d’empêcher l’Iran de conserver ses capacités nucléaires militaires, et de procéder à l’élimination des stocks d’uranium enrichi. Il pourrait notamment justifier de la résolution onusienne n° 1929 (2010) rétablie dimanche, qui appelle à une action militaire pour empêcher le développement du programme nucléaire iranien.

« Une décision israélienne de frapper à nouveau l’Iran dépendra principalement de la décision de Téhéran de reconstituer son programme nucléaire ou, pire, de suivre une voie clandestine vers l’arme nucléaire », soutient le chercheur sur l’Iran Raz

Zimmt, sur son compte X. Selon un récent rapport de l’AIEA, l’Iran possède suffisamment d’uranium hautement enrichi de qualité quasi militaire pour construire dix ogives nucléaires. Malgré la signature au Caire d’un mémorandum d’accord entre l’Iran et l’AIEA, le 9 septembre, aucun site nucléaire sensible n’a à ce jour fait l’objet d’une inspection, selon les représentants européens, et le stock de 440 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 % n’a toujours pas été localisé par l’organisation – l’Iran ayant par ailleurs jugé « inacceptable » la demande des Américains de leur remettre son uranium. Depuis le rétablissement des sanctions dimanche, des voix politiques iraniennes de plus en plus nombreuses appellent par ailleurs à mettre à exécution la menace de se retirer du Traité de non-

prolifération nucléaire (TNP), que Téhéran a brandi à plusieurs reprises en cas de rétablissement des sanctions onusiennes. « S’ils attaquent l’Iran (militairement), nous riposterons avec fermeté », avait également lancé Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran, le 27 septembre à la télévision nationale.

« La situation souligne avant tout la position de faiblesse actuelle de Téhéran, pointe Saeed Aganji, analyste et rédacteur en chef d’Iran Gate News. Mais si un tel scénario devait se produire, la réponse de l’Iran serait calculée, ciblée et viserait à préserver sa capacité de dissuasion. » La présence d’Ali Larijani à Beyrouth pour la célébration de la mort de l’ancien chef du Hezbollah Hassan Nasrallah pourrait être à la fois un signal dissuasif et une démonstration pour signaler que l’Iran reste impliqué sur le dossier du Hezbollah. « Elle visait peut-être aussi à montrer que le groupe libanais garde un rôle militaire actif dans d’éventuels futurs affrontements irano-israéliens », avance pour sa part Farzan Sabet. Dimanche matin, le conseiller du guide suprême et général de brigade Rahim Safavi a par ailleurs suggéré à la télévision nationale que l’Iran rejoigne le pacte de défense entre l’Arabie saoudite et le Pakistan, signé le 17 septembre 2025, suite à la frappe israélienne sur Doha une semaine auparavant. En vertu de cet accord, les deux pays s’engagent à traiter tout acte d’agression contre l’un d’entre eux comme un acte contre les deux.

Ambiguïté stratégique

« Bien qu’une voie de négociation reste techniquement ouverte, la position actuelle de l’Iran nécessite d’entamer des pourparlers avec un minimum de garanties et des concessions limitées, affirme Saeed Aganji. Les acteurs européens et américains sont largement satisfaits de la situation actuelle, ce qui réduit leur urgence à accélérer les négociations. L’Iran cherche donc à gérer les pressions existantes en s’appuyant sur « l’ambiguïté stratégique », son réseau régional et ses capacités militaires, afin d’obtenir le maximum de garanties et de leviers avant d’engager des discussions de fond. » Téhéran pourrait ainsi choisir l’option, toutefois risquée, de laisser planer le flou sur le stock d’uranium enrichi et sur sa volonté de militariser son programme nucléaire, tout en envoyant des signaux mesurés aux Occidentaux.

Si la question d’un retrait du TNP a été discutée dimanche à huis clos au Parlement iranien, aucune décision officielle n’a encore été prise à ce stade, indiquant que cette option n’est pas la voie privilégiée par Téhéran pour le moment. D’autant que le maintien au sein du TNP est probablement une condition de base à l’indispensable appui – économique et diplomatique – de la Chine et de la Russie dans ce dossier, qui pourrait contribuer à limiter l’impact des sanctions sur leur allié. Et dans son discours à New York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le président iranien a ciblé Israël, en évitant toute critique directe envers les États-Unis. « Toute réponse est soigneusement calibrée afin de maintenir la position de négociation de l’Iran et de maximiser les garanties potentielles en vue des prochains engagements diplomatiques », commente Saeed Aganji, soulignant que les exigences américaines maximalistes rendent peu probable à court terme une avancée significative des discussions. Alors que le rétablissement des sanctions semble avoir pour le moment satisfait Israël, le ministère des Affaires étrangères saluant dimanche « une avancée majeure en réponse aux violations persistantes de l’Iran », la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a affirmé dimanche qu’une réimposition des sanctions « ne doit pas signifier la fin de la diplomatie avec l’Iran ».