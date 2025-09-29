La Fondation al-Walid ben Talal et le Rotary club de Beyrouth s’allient pour soutenir les écoles

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, Leila Solh Hamadé, a reçu une délégation du Rotary club de Beyrouth, menée par son vice-président, Mounir Doueiry. L’occasion de signer un accord de coopération en vue de soutenir les classes secondaires de plusieurs établissements scolaires au Liban-Nord, à Beyrouth, dans le Metn, dans la Békaa et au Liban-Sud.

Dans son allocution, M. Doueiry a salué l’action de la fondation dans le domaine humanitaire sur l’ensemble du territoire libanais. « Nous remercions l’ancienne ministre Leila Solh Hamadé pour ses donations d’ordinateurs portables au profit de six écoles libanaises », a-t-il dit, rappelant que le Rotary club et la Fondation al-Walid ben Talal convergent sur l’importance de soutenir le secteur éducatif en vue d’assurer l’égalité des chances dans l’éducation. « Nous avons également aidé certains parents à payer les frais de scolarité, notamment dans la foulée de la crise économique (de 2019) », a encore dit le numéro deux du Rotary club.

Prenant la parole, Leila Solh Hamadé a affirmé que la coopération de la fondation avec le Rotary club est de « nature humanitaire et éducative » dans la mesure où il s’agit d’une « preuve de notre conviction que l’avenir des pays commence sur les bancs des écoles et que le soutien aux élèves est un investissement pour un avenir meilleur ». « Nous collaborons aujourd’hui à la veille d’une nouvelle année scolaire, et à l’heure où les parents subissent toujours les effets de la crise économique », a encore dit Mme Hamadé, affirmant que la coopération avec le Rotary club vient « montrer que même pendant les périodes les plus sombres, il y aura toujours un espoir pour les élèves du Liban ».