Nucléaire : l'Iran dit qu'il n'acceptera pas de négociations qui causeraient de « nouveaux problèmes »

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a rejeté dimanche des négociations sur le dossier nucléaire iranien susceptibles d'engendrer de « nouveaux problèmes », après le rétablissement des sanctions de l'ONU contre son pays.

« Nous avons toujours déclaré notre disponibilité à un dialogue logique, équitable et juste fondé sur des critères clairs, mais nous n'accepterons jamais une négociation qui nous causerait de nouveaux problèmes et difficultés », a déclaré M. Pezeshkian, cité par l'agence de presse ISNA.