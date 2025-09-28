Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Nucléaire : l'Iran dit qu'il n'acceptera pas de négociations qui causeraient de « nouveaux problèmes »


AFP / le 28 septembre 2025 à 19h38

Le président français Emmanuel Macron (à droite) et le président iranien Masoud Pezeshkian (à gauche) arrivent pour une réunion bilatérale en marge de l'Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU à New York, le 24 septembre 2025. Photo AFP /LUDOVIC MARIN

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a rejeté dimanche des négociations sur le dossier nucléaire iranien susceptibles d'engendrer de « nouveaux problèmes », après le rétablissement des sanctions de l'ONU contre son pays.

« Nous avons toujours déclaré notre disponibilité à un dialogue logique, équitable et juste fondé sur des critères clairs, mais nous n'accepterons jamais une négociation qui nous causerait de nouveaux problèmes et difficultés », a déclaré M. Pezeshkian, cité par l'agence de presse ISNA.

