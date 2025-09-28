Menu
Incendies maîtrisés dans la Békaa et au Sud


OLJ / le 28 septembre 2025 à 19h06

Incendies maîtrisés dans la Békaa et au Sud

La fumée s’élève du camp de déplacés de Bar Elias. Capture d’écran d’une vidéo filmée par un habitant.

Un important incendie s’est déclaré dans un camp de déplacés syriens à Bar Élias, dans le caza de Zahlé, selon notre correspondante dans la Békaa Sarah Abdallah. Sur des vidéos relayées par des témoins sur place, on peut voir un impressionnant nuage de fumée noire s’échapper du camp.

Un autre incendie s’était déclaré en début d’après-midi entre les localités de Bisri et Taïd, dans le caza de Jezzine. La Défense civile, appuyée par un hélicoptère de l’armée et avec l’aide des habitants, s’est employée à l’éteindre.

Selon une source de la Défense civile, les deux incendies étaient sous contrôle en fin de journée.

