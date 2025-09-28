Le premier ministre Nawaf Salam reçoit chez lui le directeur des FSI

Le Premier ministre Nawaf Salam a reçu dimanche dans sa résidence à Koraytem à Beyrouth le directeur général des Forces de sécurité intérieure, le général Raëd Abdallah, a-t-on annoncé sur le compte X du Grand Sérail.

Cette rencontre intervient alors que le chef du gouvernement avait affirmé avoir demandé aux ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense de « prendre les mesures appropriées » et d'« arrêter les auteurs » de la projection – interdite par les autorités – jeudi dernier sur la Grotte aux pigeons de Raouché à Beyrouth des portraits de l’ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, et de son successeur éphémère Hachem Safieddine, tués il y a un an par l'armée israélienne.

Au lendemain de la commémoration organisée par le Hezbollah, le Premier ministre avait organisé une « une réunion ministérielle consultative » afin d'examiner les derniers développements dans le pays. Le vice-Premier ministre Tarek Mitri avait indiqué que cette réunion a été convoquée « pour réaffirmer la cohésion du gouvernement (...) et souligner la politique engagée à travers sa déclaration ministérielle, à savoir étendre la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire ».