Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban

Le premier ministre Nawaf Salam reçoit chez lui le directeur des FSI


le 28 septembre 2025 à 18h57

Le premier ministre Nawaf Salam reçoit chez lui le directeur des FSI

Le Premier ministre, Nawaf Salam, à Baabda, peu avant la séance gouvernementale du 5 août 2025. Photo Mohammad Yassine/ L'Orient-Le Jour

Le Premier ministre Nawaf Salam a reçu dimanche dans sa résidence à Koraytem à Beyrouth le directeur général des Forces de sécurité intérieure, le général Raëd Abdallah, a-t-on annoncé sur le compte X du Grand Sérail.

Cette rencontre intervient alors que le chef du gouvernement avait affirmé avoir demandé aux ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense de « prendre les mesures appropriées » et d'« arrêter les auteurs » de la projection – interdite par les autorités – jeudi dernier sur la Grotte aux pigeons de Raouché à Beyrouth des portraits de l’ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, et de son successeur éphémère Hachem Safieddine, tués il y a un an par l'armée israélienne.

Lire aussi

Projection à Raouché : quelles punitions prévoit la loi

Au lendemain de la commémoration organisée par le Hezbollah, le Premier ministre avait organisé une « une réunion ministérielle consultative » afin d'examiner les derniers développements dans le pays. Le vice-Premier ministre Tarek Mitri avait indiqué que cette réunion a été convoquée « pour réaffirmer la cohésion du gouvernement (...) et souligner la politique engagée à travers sa déclaration ministérielle, à savoir étendre la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire ».

Lire aussi

Du Hezbollah ou de l'État, qui est vraiment tombé à Raouché ?

Le Premier ministre Nawaf Salam a reçu dimanche dans sa résidence à Koraytem à Beyrouth le directeur général des Forces de sécurité intérieure, le général Raëd Abdallah, a-t-on annoncé sur le compte X du Grand Sérail.Cette rencontre intervient alors que le chef du gouvernement avait affirmé avoir demandé aux ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense de « prendre les mesures appropriées » et d'« arrêter les auteurs » de la projection – interdite par les autorités – jeudi dernier sur la Grotte aux pigeons de Raouché à Beyrouth des portraits de l’ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, et de son successeur éphémère Hachem Safieddine, tués il y a un an par l'armée israélienne. Lire aussi Projection à Raouché : quelles punitions prévoit la loi Au...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés