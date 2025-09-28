Le premier ministre Nawaf Salam reçoit chez lui le directeur des FSI
le 28 septembre 2025 à 18h57
Le Premier ministre, Nawaf Salam, à Baabda, peu avant la séance gouvernementale du 5 août 2025. Photo Mohammad Yassine/ L'Orient-Le Jour
Le Premier ministre Nawaf Salam a reçu dimanche dans sa résidence à Koraytem à Beyrouth le directeur général des Forces de sécurité intérieure, le général Raëd Abdallah, a-t-on annoncé sur le compte X du Grand Sérail.
Cette rencontre intervient alors que le chef du gouvernement avait affirmé avoir demandé aux ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense de « prendre les mesures appropriées » et d'« arrêter les auteurs » de la projection – interdite par les autorités – jeudi dernier sur la Grotte aux pigeons de Raouché à Beyrouth des portraits de l’ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, et de son successeur éphémère Hachem Safieddine, tués il y a un an par l'armée israélienne.
