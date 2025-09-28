Des drones survolent à nouveau des sites militaires danois

De nouveaux drones ont été observés au-dessus de sites militaires au Danemark pendant la nuit pour la deuxième journée consécutive, a annoncé dimanche l'armée danoise. « Les forces armées confirment que des drones ont été observés sur plusieurs de leurs sites pendant la nuit. Plusieurs moyens ont été déployés », a indiqué l'armée dans un communiqué. Elle n'a fourni aucun autre détail sur les incidents ni sur la réponse de l'armée.

Les médias danois ont rapporté qu'aucun aéroport n'avait été fermé pendant la nuit. La présence mystérieuse de drones au Danemark et en Norvège depuis le 22 septembre a entraîné la fermeture de plusieurs aéroports, Copenhague laissant entendre une possible implication russe.

Samedi, l'armée danoise a déclaré que des drones non identifiés avaient été observés au-dessus de « plusieurs sites militaires » dans la nuit de vendredi à samedi, mais a refusé de divulguer d'autres détails.

La police a confirmé qu' « un à deux drones » avaient été observés vendredi soir à proximité et au-dessus de la base militaire de Karup, la plus grande du pays, qui abrite tous les hélicoptères des forces armées, la surveillance de l'espace aérien, l'école de pilotage et les fonctions de soutien. L'Otan a renforcé sa vigilance dans la Baltique suite aux intrusions, a déclaré un porte-parole de l'alliance de défense.

Ces mesures renforcées comprennent le déploiement de multiples plateformes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi qu'au moins une frégate de défense aérienne, dans la région à l'ouest de la Russie, a déclaré Martin O'Donnell, porte-parole de l'alliance, lors d'une conférence de presse tenue dans la nuit de samedi à dimanche. Copenhague accueillera mercredi et jeudi un sommet de l'Union européenne réunissant les chefs de gouvernement.