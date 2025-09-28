Joseph Aoun salue le travail de la Sécurité de l'État à l'occasion de son 40ème anniversaire

À l’occasion du 40ᵉ anniversaire de la création de la Sécurité de l’État, le président Joseph Aoun a félicité sa direction, ses officiers et ses membres, rapporte le compte X de la présidence.

Le chef de l'État a salué le « le progrès remarquable » de l'instance sécuritaire qu'il qualifie d' « œil vigilant » pour « la sécurité et la sûreté des Libanais, d'une part, et la protection de leurs intérêts d’autre part, notamment dans les administrations et institutions publiques, à travers la lutte contre la corruption, son éradication et la prévention de toute manipulation ou extorsion portant atteinte à leurs droits ou retardant le traitement de leurs dossiers ».

La Sécurité de l'État a prouvé « son efficacité et sa capacité à appliquer les lois sans discrimination ni favoritisme (...) J’ai la conviction que les prochains jours verront encore plus de réalisations dans le travail de la Sécurité de l’État, afin que les administrations libanaises soient véritablement au service des Libanais, et non l’inverse », a ajouté M. Aoun.

La Sécurité de l’État « constitue le bras du Conseil supérieur de la défense », qui est présidé par le président de la République, indique son site internet. Sa mission est de « protéger l’État contre les menaces internes et externes ».